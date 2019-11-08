بدون أدوية أو عمليات جراحية.. أبطال التخسيس يروون حكاياتهم مع التحدي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، نماذج ناجحة لشباب استطاعوا تخفيض أوزانهم بدون اللجوء لعمليات جراحية، وذلك خلال برنامجها "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، حيث ذكر صلاح عبد الغفار ، يبلغ من العمر 27 سنة، أنه استطاع تخفيض وزنه من 145 لـ 95 كيلو جراما في ثلاث سنوات فقط، بالاعتماد على نظام غذائي بتناول بيضة والقليل من الفول بدون زيت ونصف رغيف في وجبة الإفطار وتناول تونة بمحلول مائي بدون زيت أو طبق خضراوت مع شرائح من صدور الفراخ في وجبة الغذاء، بجانب ممارسة الرياضة.

من ناحية أخرى، أوضحت أسماء أبو الخير وتبلغ من العمر 21 عامًا، أنها استطاعت تخفيض وزنها لـ 67 كيلو جراما بعد أن وصل لـ 120 كيلو جراما، دون الذهاب إلى أي طبيب أو تناول أي أدوية.

وأضافت "أبو الخير، أنها تعودت على الفطار في المنزل ثم تناول وجبة الغداء في الكلية بصحبة صديقاتها "كنت بتغدى طبقين رز"، فضلًا عن كونها عاشت فترة من الزمن في إحدى الدول الخليجية، وتتناول دائما "كبسة وماندي" وتشاهد التليفزيون ، والجو العام في هذه الدولة الخليجية لم يكن يشجعها على التحرك أو النزول لممارسة الجيم.

وأوضحت أنها في الوقت الذي كان كل طلاب الثانوية العامة من صديقاتها يبذلون أقصى جهودهم من أجل استذكار الدروس كانت هي مهتمة فقط بتناول الطعام، "كنت قاعدة باكل وبس، وكل أكلة ممكن أكل 10 سندوتشات، لما روحت للدكتور قالي كلمة ضايقتني أوي ، قالي ده شكل واحدة عندها 17 سنة نزلت من عنده والدنيا سودة في وشي".

وتابعت: "لا أخذت أدوية ولا أي حاجة، أنا عملت نظام صحي وعملت رياضة في البيت فكنت بفطر شوفان ولبن خالي الدسم وعسل أبيض وبيض واتغدا بروتين وفراخ مسلوقة و8 معالق رز والعشا كان فاكهة وزبادي وبروح جيم 4 أيام في الأسبوع".

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فيما روى شاب يُدعى رامز أحمد، يبلغ من العمر 33 عامًا، تفاصيل تخفيض وزنه من 152 كيلو جراما لـ 80 كيلو جراما خلال عامين فقط عن طريق نظام غذائي فقط دون الاعتماد على أي أدوية أو عمليات جراحية، حيث ذكر أنه كان يعتمد على نظام الشوربة الحارقة للدهون والذي يعتمد على شوربة ورق الكرنب والتي تعطي إحساسا بالشبع، مع إضافة ليمون وتوابل لتحسين طعمها.

بينما ذكرت رباب كمال، أنها استطاعت فقدان 40 كيلو من وزنها بعد انتظامها على نظام غذائي مع ممارسة الرياضة والمشي لمسافات طويلة لمدة ساعة يوميا ، حيث تتابع نظام غذائي محدد، من خلال تناول بروتين بنسبة 25% وقليل من كربوهيدرات أو النشويات لعدم ارتفاع الإنسولين بالدم، موضحة أن منطقة البطن من أكثر المناطق العنيدة التي حتى مع نزول الوزن، تظل محتفظة بحجمها، مناشدة بتحسين النظام الغذائي الخاص، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتناول الزبادي فى الفطار والخضروات.

بينما محمد عبد الجليل، والذي يبلغ من العمر 26 سنة، استطاع إنقاص وزنه من 140 لـ 85 كيلو جراما بتناوله جبنة لايت وخيار ونصف رغيف خبز أسمر في وجبة الإفطار، وملعقتين أرز وشوربة خضار وبروتين في وجبة الغذاء وفاكهة في العشاء مع ممارسة الرياضة.