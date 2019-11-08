تعرف على تأثير الغدة الدرقية على الحمل.. "تؤثر على القدرة الإنجابية"

تعتبر الغدة الدرقية هي إحدى الغدد الصماء في الجسم، وهى مسؤولة عن تنظيم عملية الأيض، وأي خلل في إفراز هرموناتها يؤثر بشكل مباشر على الحمل.

وأوضح عضو الجمعية الألمانية لأمراض النساء والتوليد أن من ضمن أسباب تأخر الحمل حدوث قصور للغدة الدرقية، ويرجع ذلك إلى أن الغدة الدرقية تؤثر على عملية نضج البويضات.

وفقًا لما ذكره موقع "Daily Medical"، فإن أمراض الغدة الدرقية تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وتراجع الخصوبة، وترفع خطر الإجهاض وتحد من النمو العقلي والجسدي للجنين.

لذا ينبغي على المرأة الراغبة في الإنجاب إجراء فحص للهرمون المُنبه للغدة الدرقية في حال عدم حدوث الحمل في غضون 6 دورات شهرية.