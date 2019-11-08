منها سمك السالمون.. أطعمة مفيدة لأصحاب الحمية الغذائية

دائما ما يبحث أصحاب الحمية الغذائية عن الأطعمة التي تساعدهم على ذلك للتخلص من السمنة، وحسب موقع "ستاندر مديا" فإن هناك 5 أطعمة تساعد في التخلص من الشحوم والدهون.

اللبن

أشارت دراسة بريطانية إلى أن اللبن يعتبر من الأطعمة التي تلعب دورا مهما لدى الراغبين في الحفاظ على أوزانهم مع تقدمهم في العمر، وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح الدور الذي يلعبه اللبن في تخفيض الوزن، يعتقد العلماء أن وجود مادتي البروبيوتيك والفلورا في اللبن يساعدان في فقدان الوزن.

الفطر

بإمكان الذين يتبعون حميات غذائية خالية من اللحوم، بسبب ما تحتويه من الدهون، تناول الفطر الذي يحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير، ويحتوي في الوقت نفسه على مواد غذائية شبيهة لتلك التي في اللحوم.

زيت الزيتون

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يعتبر من الدهون الأحادية غير المشبعة، مما يجعله زيتا صحيا، وتقول أبحاث إن زيت الزيتون يحتوي على مواد تساعد الأمعاء في إرسال إشارات للدماغ للشعور بالشبع، كما ينصح بإضافة زيت الزيتون إلى السلطة، مما يعزز فوائد الخضراوات، ويرفع كم كفاءة مضادات الأكسدة فيها.

سمك السالمون

تساعد الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل السالمون في تعزيز الشعور بالشبع لدى الإنسان، كما أنها ذات سعرات حرارية أقل، وهو ما يجعلها طعاما مثاليا للباحثين عن وزن صحي، فضلا عن ذلك فإن أسماك السالمون تزود جسم الإنسان بكميات كبيرة من اليود، الذي يعتبر مهما لتحسين أداء الغدة الدرقية والحفاظ على التمثيل الغذائي.

البيض

يعتقد كثيرون أن البيض الغني بالكوليسترول يسبب زيادة في الوزن، وهذا اعتقاد خاطئ، أثبتت الأبحاث أن البيض لايزال يشكل أفضل غذاء لفقدان الوزن، كما تقول دراسات إن تناول البيض في وجبة الإفطار يرفع شعور الإنسان بالشبع ويجعل الشخص يأكل أقل خلال اليوم، بالإضافة إلى أن البيض يساعد الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية بالحصول على سعرات حرارية أقل.