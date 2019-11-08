"أكني" و"مالبيري" تطرحان تشكيلة جديدة من حقائب اليد الجلدية

من النادر جدًا في صناعة الأزياء أن تعمل علامتان تجاريتان متنافستان معًا على خط من المنتجات، ولكن هذا ما فعلته علامة الأزياء السويدية Acne Studios والعلامة البريطانية Mulberry واللتان تعاونتا معًا لإطلاق مجموعة محدودة الإصدار من حقائب اليد الجلدية.

هذا التعاون غير العادي هو نتيجة علاقة صداقة طويلة تجمع بين المدير الإبداعي لأستديوهات "أكني" جوني يوهانسون، والرئيس التنفيذي لعلامة "مالبيري" تييري أندريتا، وصرّح يوهانسون في بيان: "هذه مجموعة عن الصداقة وحريتنا كعلامات تجارية للقيام بما نريد، إنها بمثابة محادثة بين استوديوهات أكني و مالبيري، تأسست على الاحترام المتبادل والرغبة في إنتاج منتج رائع".

وأضاف أندريتا أنَّ التعاون "هو مظهر مثالي لروح كلا العلامتين التجاريتين، إنه يعرض أخلاقيات التصميم السويدي الرائع لـ Acne Studios ويحتفل بالتراث البريطاني وحداثة Mulberry".



بعد الإعلان عن تعاونهما على حساباتهما في منصة الإنستغرام، لمّحت الشركتان لـ "تعاون الصداقة" المرتقب من خلال نشر فيديو لشعار جديد يعرض حروف "Acne Studios" كأوراق مدمجة مع شعار الشجرة لـ "مالبيري".

المجموعة والتي تم إطلاقها يوم الثلاثاء الماضي، تجمع بين الأسلوب الأنيق لـ "مالبيري" والأسلوب المينيماليست غير المصقول لأستوديوهات "أكني"، وتتكون من 17 حقيبة يد، وسلع جلدية صغيرة، تشمل حقائب اليد، حقيبة كمبيوتر محمول، محفظة النقود، حقيبة الجيب وغيرها.

اقرا ايضاً:

تعرفي على موضة حقائب اليد لخريف وشتاء 2020

أما القطعة المميزة في المجموعة فهي حقيبة "Musubi" المعقدة من "Acne Studios" التي تم دمجها مع حقيبة "Bayswater" من "Mulberry" والتي تأتي بأحجام مختلفة وثلاثة ألوان: البني والأسود والوردي.

Advertisements

وتشمل الأساليب الأخرى حقيبة الساتشيل "Scotchgrain" من "مالبيري" والتي تأتي بالعديد من التفاصيل المعدنية كبيرة الحجم والأشرطة.

تتراوح أسعار قطع مجموعة "Acne Studios x Mulberry" المحدودة الإصدار بين 110 دولارات أمريكية و 1675 دولارًا أمريكيًا، وهي متاحة حاليًا للشراء في كل من متجر استديوهات أكني ومولبيري، وسوف تصل إلى رفوف متاجر مختارة من متاجر Acne Studios و Mulberry بدءًا من اليوم.

يُذكر أنَّ "مالبيري" هي شركة للأزياء الفاخرة تأسست في المملكة المتحدة في عام 1971، بينما "أكني" هو بيت أزياء فاخر متعدد التخصصات ومقره في ستوكهولم تأسس عام 1996

قد يهمك ايضاً:

بساطة السهل الممتنع بعرض أزياء "تي أو دي إس" في "ميلانو"

أبرز تصميمات حقائب اليد التي تبرز جمالك ورشاقتك