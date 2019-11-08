ميغان ماركل وكيت ميدلتون تتألقان بـ"الكحلي" في أحدث إطلالة لهما

لم تجمعهما المناسبة لكن ما جمعهما هو اللون الكحلي الذي زيّن إطلالتي كل من دوقتي ساسكس وكمبريدج، لتتألقا كما عاهدناهما بأناقة ورقيّ، فميغان ماركل التي أطلت برفقة الأمير هاري خلال حفل تكريمي لشهداء الحرب، تألقت بمعطف باللون الكحلي مع حزام حدّد خصرها، نسّقت تحته فستاناً باللون الكحلي الداكن، لتكمل اللوك بجزمة ذات رقبة عالية من ماركة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، وقبعة من تصميم فيليب ترايسي Philip Treacy وقفازات جلدية باللون الأسود.

من جهتها، خطفت كيت ميدلتون الأنظار في لندن، بفستان باللون الكحلي من تصميم إميليا ويكستيد Emilia Wickstead، تميّز بقصة الـA line والحزام العريض الذي حدد خصرها النحيف. وإن كان هذا الفستان إضافة جديدة لإطلالات كيت، لكنه يأتي بالاسلوب نفسه الذي عوّدتنا عليه كيت والذي يتميّز بالأناقة.

وقد أكملت ميدلتون اللوك بستيليتو باللون الأسود اللامع من مجموعة Gianvito Rossi وحقيبة كلاتش من ماركة Aspinal تميّز بنقشة جلد التمساح. وقد زينت اللوك بأقراط تعود للأميرة ديانا.

أما من الناحية الجمالية فتالقت الدوقتين بتسريحة الشعر المنسد مع التموجات العريضة.

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