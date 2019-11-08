أضرار ارتداء بنطلون جينز ضيق

تحرص الكثير من الفتيات على ارتداء البنطلون الضيق باستمرار ولا يعرفن أنه قد يؤثر على الصحة الجنسية، وهو ما أكده الموقع الطبي "dailymedical".

ظهور الدوالي

سبب ضيق البنطلون فإن ذلك يعيق عمل الدورة الدموية ويحدث ضغطا شديدا على الأعصاب وأغلاق مجاري تنفس الجلد وأن كل هذا قد يؤدي إلى تطور متلازمة قشرة البرتقال أو ما تعرف علميًا باسم السيليوليت ويزيد من سرعة انتشار الدوالي.

عدوى الخميرة المهبلية

ارتداء الملابس الضيقة وخاصة الجينز، حسب الموقع، يغلق منافذ التنفس ويقيد المساحة الفارغة في الجزء الأسفل من الجسم وهذا يولد ارتفاعا في درجة الحرارة وازدياد نسبة الرطوبة في تلك المنطقة مما ينتج عن ذلك التهاب في المهبل يؤدي إلى تهيجه وزيادة شديدة في إفرازاته مرفقا بها حكة مستمرة وضغط شديد وهذه العوامل تهيئ الجو المناسب لتكاثر البكتيريا في المهبل وتوسعها محدثة بعد ذلك عدوى الخميرة المهبلية.

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ألم الفخذ المذلي

الشعور بخدران ووخز وألم حارق في المنطقة العليا من الفخذ بسبب حدوث ضيق أو ضغط شديد على الأعصاب في تلك المنطقة ومن مسبباتها الرئيسية ارتداء الملابس الضيقة وأهمها الجينز.

الحموضة المعوية

حيث إن الخصر الضيق للجينز يسبب ضغطا شديدا على البطن ويقيد العمليات الداخلية التي تحدث خلال عملية الهضم قد يؤدي ذلك إلى عودة الأحماض إلى المريء ويؤدي ذلك إلى الحرقة والحموضة في المعدة أو أحيانا في الحلق والصدر.

ألم في البطن

كما ذكرنا أن بنطلون الجينز الضيق يؤثر على البطن بضغطه فإن هذا يؤثر أيضًا على عملية الهضم ويصعبها، ما يسبب عسرا في الهضم وآلام في البطن.

لم تكن النساء وحدها التي يؤثر سلبً البنطلون الضيق على جهازها التناسلي بل إنه يحدث أيضًا ضرر في الجهاز التناسلي للرجل فالجينز الضيق يضغط على الخصيتين ويقيد حركة الدورة الدموية ويزيد من درجة حرارة محيطهما ويسبب الحكة وظهور الفطريات.