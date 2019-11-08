تعتبر الأسماك من الأكلات التي يفضل الكثيرون تناولها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل سمك موسى بالفستق وصوص البيستو على طريقة الشيف هشام السيد، مقدم برنامج "شبكة وصنارة" على سي بي سي سفرة.

المقادير

سمك موسى فيليه.

كوب فستق.

كوب ريحان.

نصف كوب لوز مطحون.

نصف كوب زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة ملح.

بطاطس مسلوقة.

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زبدة حسب الحاجة.

ملح حسب الرغبة.

بهارات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتبل السمك بالملح والفلفل والبهارات والثوم البودة مع إضافة زيت الزيتون.

تذوب الزبدة في الطاسة ثم نغمس السمك في اللوز المطحون.

يقلى في الزبدة على نار هادئة حتى يصل الى اللون الذهبي ثم نصنع صوص البيستو في هذه الأثناء.

نخلط الريحان في الكبة مع الفستق والثوم ثم نضيف زيت الزيتون.

نفرمهم جيدا ثم يقدم مع البطاطس البيوريه وعلى الوجه صوص البيستو ويقدم.