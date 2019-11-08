المقبلات هى الأطعمة الأساسية على السفرة، ولا يستغنى عنها الكثيرون، نظرًا لأنها تتميز بمذاقها الطيب الذى يساعد على فتح الشهية، ولكن الإفراط فى تناول المخلل ربما يسبب مشاكل صحية كثيرة، وهذا بحسب ما ذكر في موقع "organicfacts".

أضرار الإفراط في تناول المخلل

الإكثار فى تناول الأطعمة المالحة والمخللة يعمل على احتباس المياه داخل الجسم، ما يساعد على زيادة الوزن والتعرض للسمنة المفرطة وتراكم الدهون.

كما أثبتت بعض الدراسات أن الإفراط فى تناول المخللات يزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وخصوصا سرطان المعدة والمريء.

الإفراط فى تناول المخلل يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب وهذا ربما يعرض الحياة للخطر.

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المخلل يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وضعف العضلات والعظام.

المخللات من أبرز الأطعمة التى تتسبب في التهاب جدار المعدة والقولون، وحدوث مشاكل فى الجهاز الهضمى عموما، لذلك ينصح بالحد من تناوله حتى لا يسبب الاضطرابات والالتهابات.

الإكثار من تناول المخلل يساعد على ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير وخصوصا لمرضى الضغط العالى، لذلك ينصح الأطباء دائما مرضى الضغط بعدم تناول الاطعمة المالحة أو المخللات.

ينصح دائما مرضى الحساسية والربو بالحد من تناول الاطعمة المالحة لأنها تؤثر على صحتهم بالسلب وتزيد من المشاكل الصحية الذي يعانون منها.

الملح والمخللات من الأطعمة التى تسبب حصوات الكلى والتهابات المثانة.