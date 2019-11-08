نقص النوم يؤثر على صحة عظام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-
اقترحت دراسة جديدة إضافة "إضعاف صحة العظام" إلى مجموعة الآثار السلبية لنقص النوم لدى المرأة. وحذّرت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة بافالو النساء من اضطرابات النوم في فترة سن اليأس، لأنها تتزامن مع تزايد خطر ترقق العظام، ونظراً لأن عدم الحصول على الساعات الكافية من النوم يجعل العظام أكثر عرضة للكسور، يصبح الخطر مضاعفاً
وأظهرت النتائج التي نشرتها دورية "بون أند مينرال ريسيرش" أن النساء اللاتي تنمن أقل من 5 ساعات يومياً يزداد لديهن خطر هشاشة العظام بنسبة 22 بالمائة، وخطر ترقق عظام الورك بنسبة 63 بالمائة.
وحثّت توصيات الدراسة النساء على النوم 7 ساعات يومياً ليجني الجسم والذهن فوائد الراحة
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