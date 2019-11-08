في 3 دقائق..علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

تحدث الجيوب الأنفية عندما يُبنى المخاط الزائد خلف تجاويف الوجه، وذلك نتيجة التهاب الغشاء المخاطي الذي يسبب ألماً لا يطاق في الجبهة ويحدث ضغطاً شديداً على الوجه، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وعلى الرغم من أن هذه المشكلة عادة ما تكون مزمنة، وتتطلب تناول الدواء بشكل دائم، إلا أن وجود العلاجات الطبيعية الأخرى قد يساعد في تخفيف الأعراض الناجمة عنها.

وقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أحد هذه العلاجات الذي يمكنه تخفيف أعراض الجيوب الأنفية بفترة قصيرة، ويمكن إعداده على النحو التالي:

تحضير العلاج

ابدأ بتقطيع جذر كبير من الفجل إلى قطع صغيرة جداً، ضع القطع في الخلاط وأضف إليها ربع كوب من خل التفاح ونصف كوب من العسل. وعندما يتحول الخليط إلى شكل عجينة، أضف بعض الملح إليه، واخلطه جيداً.

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يمكنك تناول ملعقة أو اثنتين عند الحاجة فقط، وستشعر بتحسن ملحوظ. ويمكن تخزين هذا الخليط في الثلاجة لمدة تصل إلى عام، واستخدامه عند الحاجة.

فوائد العلاج

الفجل دافئ بشكل طبيعي وحار. لذلك عندما تقوم بتقطيعه، يتم تنشيط المواد الكيميائية الموجودة فيه وتربط نفسها بأجهزة استشعار حاسة الشم، ويقوم بمحاربة مسام الجيوب الأنفية. كما يساعد مضغه على إطلاق تأثيرات مماثلة تساهم في مساعدة الجيوب الأنفية على التصريف.

ويحتوي الفجل أيضاً على نسبة عالية من الكبريت، والتي تعمل كمضاد حيوي طبيعي للجسم يؤثر على المخاط ويحمي تجويف الأنف. كما أنه يمكن أن يساعد في محاربة التهابات الحلق السيئة.

أما العسل، فيعمل كداعم للمناعة الطبيعية وكذلك مهدئ يهتم بالمهيجات. ويساهم خل التفاح في التخلص من تراكم المخاط والتخفيف من ضغط الجيوب الأنفية.