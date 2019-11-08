طريقة عمل صلصة البيتزا

صلصة البيتزا من أسهل الصلصات وألذها، نظرًا لأنها تعطي للبيتزا رونقا خاصا، لذا تعرفي على طريقة تحضيرها في المنزل بسرعة وسهولة. مقادير صلصة البيتزا 4 ثمرات طماطم متوسطة الحجم. ملعقة صغيرة مسحوق البصل. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة الريحان. ملعقة صغيرة زعتر. ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة سكر. ½ ملعقة صغيرة مسحوق الثوم. Advertisements طريقة تحضير صلصة البيتزا اغسلى الطماطم جيداً، ثم قومى بقطع ثمرات الطماطم دون أن تقطعيها كاملة. اختارى وعاء كبيرا واملأي ¾ الوعاء بالماء وضعي بعض الملح ثم اتركيها تغلي على النار. أحضرى وعاء من الماء المثلج وقطع الثلج من أجل الحمام المثلج للطماطم. اغمري الطماطم في الماء المغلي على النار لمدة 30 ثانية. أخرجي الطماطم من الماء المغلى بملعقة الغرف المخرمة لضمان تصفيتها من الماء الساخن. اغمرى الطماطم فى وعاء الماء المثلج لمدة 30 ثانية. قشرى الجلد من على الطماطم بسكين حامي من أسفل الطماطم إلى أعلاها. افرمى الطماطم فى محضر الطعام. أضيفي باقي المكونات إلى محضر الطعام وامزجيها جيدًا. ضعيها مرة أخرى على النار مع بعض التوابل والمكونات المفضلة لديك مثل الثوم والبصل المفروم والريحان وغير ذلك، ثم استخدميها على عجينة البيتزا.

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