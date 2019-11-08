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قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل شوربة الشوفان بالخضار، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"، هي من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها في المنزل.
مقادير عمل شوربة الشوفان بالخضار
كوسة
مرقة
مكعبات دجاج
شوفان
لبن رايب
جزر
زبدة
ملح – فلفل
طريقة عمل شوربة الشوفان بالخضار
في حلة على النار ضعي الماء والمرقة والجزر والكوسا المقطعين مكعبات واتركيها حتى تغلي مع ملح وفلفل، ثم أضيفي مكعبات الدجاج.
بعد أن تغلي ارفعي قطع الدجاج ثم أضيفي الشوفات واتركيها لتغلي مرة أخرى ثم أعيدي قطع الدجاج.
أضيفي اللبن الرايب ثم ارفعيه عن النار فورا وقدميها ساخنة.
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