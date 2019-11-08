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طريقة تحضير شوربة بروكلي بالكريمة

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مع ابتداء فصل الشتاء وتحديدًا في موجات البرد الشديد دائما ما تبحث السيدات عن مشروبات للتدفئة  لتناولها، وتعتبر شورية البروكلي بالكريمة من المشروبات التي تساعد على ذلك، وتقدمها "هُن" على طريقة الشيف هشان البنا.

مقادير شوربة البروكلى بالكريمة

نصف كيلو بروكلى

1 كوب كريمة لبانى

1 حبة بصل

جوزة الطيب

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بقدونس للزينة

ملح

فلفل

طريقة تحضير شوربة البروكلى بالكريمة

قطعي البروكلى إلى قطع صغيرة ثم قلبيه مع البصل في زيت ساخن

أضيفي إليه شوربة الخضار واتركيه حتى النضج ثم اخلطيه فى الخلاط ثم أضيفي إليه الكريمة والملح والفلفل

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