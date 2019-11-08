طريقة تحضير شوربة بروكلي بالكريمة

مع ابتداء فصل الشتاء وتحديدًا في موجات البرد الشديد دائما ما تبحث السيدات عن مشروبات للتدفئة لتناولها، وتعتبر شورية البروكلي بالكريمة من المشروبات التي تساعد على ذلك، وتقدمها "هُن" على طريقة الشيف هشان البنا. مقادير شوربة البروكلى بالكريمة نصف كيلو بروكلى 1 كوب كريمة لبانى 1 حبة بصل جوزة الطيب Advertisements بقدونس للزينة ملح فلفل طريقة تحضير شوربة البروكلى بالكريمة قطعي البروكلى إلى قطع صغيرة ثم قلبيه مع البصل في زيت ساخن أضيفي إليه شوربة الخضار واتركيه حتى النضج ثم اخلطيه فى الخلاط ثم أضيفي إليه الكريمة والملح والفلفل

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