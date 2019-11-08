هكذا يواجه كبار السن نقص الفيتامينات والمعادن

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن كبار السن عادة ما يعانون من نقص الفيتامينات والمعادن؛ لذا يتعين عليهم عليهم مواجهته من خلال التغذية الصحية، التي تتسم بالتنوع والتوازن.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه يمكن لكبار السن إمداد الجسم بفيتامين B12 من خلال تناول صفار البيض والجبن والسمك والكبد، وبحمض الفوليك، الذي يندرج ضمن مجموعة فيتامينات B، من خلال تناول جنين القمح والسبانخ والكبد والكلاوي.

Advertisements

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين C في الفواكه الحمضية والكيوي والفلفل الحلو، بينما تتمثل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين D في الأسماك الغنية بالدهون كالسلمون والرنجة، كما يمكن إمداد الجسم به من خلال التعرض لأشعة الشمس بصفة منتظمة.

ويمكن إمداد الجسم بفيتامين E من خلال تناول الزيوت النباتية المعصورة على البارد وجنين القمح والمكسرات كالبندق والجوز واللوز.

وبالنسبة للمعادن، فإنه يمكن إمداد الجسم بالكالسيوم من خلال تناول الحليب والجبن والبروكلي، بينما يمكن إمداد الجسم بالمغنيسيوم من خلال تناول المكسرات والبقوليات، أما المصادر الغذائية الغنية بالحديد فتتمثل في اللحوم الحمراء وصفار البيض والحبوب الكاملة ومنتجات الصويا.