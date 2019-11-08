طريقة عمل بيوريه الطماطم

بيوريه الطماطم، أو صلصة الطماطم البيتي، صوص خفيف وصحي يمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة، بدلا من شرائه مع كثير من المواد الحافظة. المقادير 2 كيلو طماطم. ثمرة بنجر. ثمرة بطاطس. ملعقة صغيرة سكر. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة نشا. 2 ملعقة كبيرة بابريكا. Advertisements طريقة التحضير تقطع الطماطم وتوضع مع البنجر والبطاطس، وتغلى. تترك المكونات حتى الغليان ثم توضع في الخلاط. يصفى المزيج ثم يضاف البابريكا، والسكر والملح والنشا. يقلب الخليط على البارد. يوضع بيوريه الطماطم مرة أخرى على النار حتى الغليان ثم يترك ليبرد. يوضع بيوريه الطماطم فى برطمان جاف نظيف ويحفظ بالثلاجة، ويمكن حفظه في الفريزر.

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