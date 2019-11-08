مي في دعوى خلع: جوزي بينتقم من أهلي بسبب اللي عملوه في أمه زمان

يُعد الخلع والطلاق في محاكم الأسرة، من القضايا الشائكة والحساسة، التي يشهدها مجتمعنا في الوقت الحالي، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غير معلومة وغريبة في بعض الأحيان.

"أول ما حملت طلقني وطردني من الشقة وقالها عندك نفقة المحاكم، زى ما عملتوا فى أمى والبادى أظلم، وبعد ما خلفت رفض يسجل بنته وقالي ابقوا سجلوها انتوا، وأما أبوه راح له قاله جربوا اللي عملتوه في أمي من سنين وذلها وحسرتها على شبابها"، كانت هذه أولى كلمات "مي.ص" صاحبة الـ25 عاما بعد أن أقامت دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالزنانيري.

تقول مي في حديثها لـ "الوطن"، إن زوجها كان يعيش مع والدته منذ أن انفصلت عن والده هو وأخوه، وكانت تتركهم وتنزل للعمل من أجل تأمين قوت يومهم وحتى تستطيع أن تدفع إيجار سكن الشقة الصغيرة التي كانوا يعيشون بها: "خالي طلق حماتي الله يرحمها من سنين، وكان بينهم قضايا نفقة ومسكن، ووقتها خالي كتب الشقة باسم أمي عشان يعرف يطلع حماتي وعياله منها، لأنه كان ناوي يتجوز، وجوزي حاليا بيعمل فيا اللي اتعمل في أمه عشان ينتقم من أمي لأنها ساعدت أبوه في إنها اتسترت عليه وشهدت قدام المحكمة إن الشقة باسمها وقالت إن أمه مبتدفعش الإيجار وطردتها".

تتابع الزوجة حديثها بأن زوجها عند وفاة والدته كان أنهى دراسته الجامعية، وكان أخوه ما زال في الجامعة، عندها تقربوا من والدهم ووالدة الزوجة "عمتهم"، وتقدم الابن الكبير وقتها لطلب الزواج منها فوافقت والدتها ودعمته وساعدته في تكاليف الزواج والشقة: "أمي نسيت اللي فات وحاولت تعوضه وتكفر عن اللي عملته ووقفت جنبه وساعدته، وهو نسي كل دا وقرر ينتقم مني أنا، قرر ينتقم من واحدة ولا عمرة شافها ولا عرفها ولا اتعامل معاها كل ذنبها إنها حبته".