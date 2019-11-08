طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ واللحمة

تعتبر صينية البطاطس بالفراخ واللحمة من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثيرون نظرًا لمذاقها الشهي، والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. إليك طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة والفراخ، على طريقة الشيف الشربيني. مقادير صينية البطاطس باللحمة والفراخ بطاطس رقبة ضاني فراخ بصل ثوم كرات كرفس زعتر روزمارى جزر ملح فلفل أسود زيت صلصة طماطم عصير طماطم كمون Advertisements بهارات جوزة الطيب حبهان ورق لورى زبدة طماطم مكعب مرقة طريقة تحضير صينية البطاطس باللحمة والفراخ - تتبل اللحمة بالملح والفلفل والزعتر والكمون مع عصير طماطم من كل الجهات. - تشوح اللحمة مع الزيت في طاسة ساخنة ثم يفرم الجزر والكرفس والكرات والثوم وتضاف إلى اللحمة. - تضاف مكعب مرقة وبهارات وجوزة الطيب ولورا وحبهان وزعتر وروزماري وتقلب جيداً ثم يضاف البصل الشرائح إلى اللحمة والفراخ. - تضاف الطماطم والصلصة الى الكبة مع الخضار المفروم ثم تضاف للحمة. - تقطع البطاطس حلقات وتحمر في زيت غزير حتى تصبح نصف تسوية. - ترفع البطاطس فى صينية الفرن و ترش بملح وفلفل والزبدة - يرفع خليط اللحمة والفراخ على البطاطس ثم يدخل الفرن حتى يكتمل النضج ويقدم بالهنا.

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