فيديو.. رضوى الشربيني تبكي على الهواء بسبب هيثم أحمد زكي

بكت الإعلامية رضوى الشربيني، بسبب وفاة الفنان هيثم أحمد ذكي: "أحنا مكناش أصدقاء وشوفته 4 مرات في حياتي بس كان شخص غلبان وطيب ومش مضر".

وأضافت "الشربيني"، خلال تقديمها لبرنامجها "هي وبس"، والمذاع على فضائية "CBC سفرة"، أن "زكي" الذي وافته المنية الخميس عن عمر يناهز 35 عاما: "موت فجأة وفي السن دة، أنا كنت عاملة بوست بقول فيه إنه عاش يتيم ومات وحيد.. الله يرحمه"، كما طلبت من متابعيها قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالمغفرة.

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وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.