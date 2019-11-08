الامارات | زهرات يوزّعن «كعك لأجلهم»

شكرا لقرائتكم خبر عن زهرات يوزّعن «كعك لأجلهم» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزّعت المرشدات وزهرات مفوضية الشارقة، الأمل بين حضور فعاليات معرض الشارقة للكتاب، حيث صنعن خلال حملة «كعك لأجلهم»، كعكاً لبيعه وتخصيص ريعه لمصلحة نزلاء المنشآت العقابية، للتخفيف عنهم وإزالة كربتهم.
وشكلت مشاركة زهرات المفوضية في المعرض، المحطّة الثانية لحملة «كعك لأجلهم»، التي تشارك فيها 20 مرشدة وزهرة، حيث كانت محطتهن الأولى، في الدورة السابعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، الذي نظمته مؤسسة فن.
يشار إلى أن حملة «كعك لأجلهم» نجحت الحملة خلال الأعوام الماضية في دعم العديد من فئات المجتمع المحتاجة، من بينهم الأطفال الأيتام
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