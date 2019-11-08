شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة ملكات مع تشكيلة «ستيف مادن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المعروف عن الملكة ليتيزيا، زوجة ملك إسبانيا، حبها للأناقة، فدائماً ما نراها بإطلالة راقية وبسيطة في مختلف المناسبات، وكذلك الحال في إطلالتها في احتفالات اليوم الوطني الإسباني، فقد اعتمدت إطلالة وردية وزينتها بحذاء من «ستيف مادن». ولأننا نسعى دوماً لحصولك على إطلالة الملكات، إليك بعض تصاميم «ستيف مادن» التي تشابه تصميم الحذاء الذي ارتدته الملكة ليتيزيا. تضم المجموعة مختلف الألوان مثل الأسود، الأحمر، الوردي، البني، وغيرها، كما تتنوع بين المغلق عند الأصابع والمفتوح دون أن ننسى ذكر المواد المستخدمة في صناعتها، حيث ستجدين الجلود المعتادة والشامواه والمزينة بجلد الأفعى. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إطلالة ملكات مع تشكيلة «ستيف مادن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.