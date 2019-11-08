الامارات | كتاب لـ «مداخلات سلطان».. على برنامج «الخط المباشر»

شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب لـ «مداخلات سلطان».. على برنامج «الخط المباشر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون كتاب «مداخلات سلطان»، الذي يجمع في 400 صفحة مداخلات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر برنامج «الخط المباشر» منذ عام 2011 حتى عام 2017.

ويسعى الكتاب الصادر عن منشورات القاسمي، الذي يضم سبعة فصول، إلى توثيق مداخلات صاحب السموّ حاكم الشارقة، ومتابعته الدائمة لطلبات أو شكاوى المتصلين، واطلاع الجمهور عليها، من خلال تسليط الضوء على مضامينها الثرية وأسبابها ونتائجها.

ويضع الكتاب بين يدي القارئ الصورة الحقيقية لمنهجية حاكم الشارقة، في إدارة شؤون الشارقة، وتوجه دفة المشروع الحضاري والنهضوي للإمارة، من خلال اطّلاعه الدائم، ومتابعته لمختلف القضايا، والمسائل التي تتعلق بالمجتمع، وتواصله المستمر مع أفراده عبر برنامج «الخط المباشر».