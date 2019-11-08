الامارات | 4500 طالب يشاركون في أضخم تحدي لياقة للأطفال

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شكرا لقرائتكم خبر عن 4500 طالب يشاركون في أضخم تحدي لياقة للأطفال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة ومتعددة للتسلية والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع كل من دبي للسياحة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ووزارة التربية والتعليم، أضخم فعالية لياقة بدنية مخصصة للأطفال ضمن تحدي دبي للياقة 30 × 30.
وشارك أكثر من 4500 طفل في «تحدي الحركات الصعبة» في ريفرلاند دبي، حيث قام عدد من المدربين المتخصصين على المنصة بتوجيههم لأداء سلسلة من تمرينات القرفصاء والأيروبيك والضغط للأكتاف والضغط للأرجل، والحركات الدوارة، والقفز، وغيرها من التمرينات.
وقام الأطفال كذلك بزيارة كل من متنزه موشنجيت دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود في المنطقة، والذي يحظى باحتضان لعبة الرولر كوستر المشوقة، وليغولاند دبي، المتنزه الترفيهي التفاعلي الفريد للعائلات الذي يبعث الحياة في مكعبات الليغو الشهيرة، وبوليوود باركس دبي، المتنزه الترفيهي الأول من نوعه الذي يضم ألعاباً شيّقة ومناطق ترفيهية من وحي أضخم أفلام بوليوود.
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