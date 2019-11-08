الامارات | «دبي للثقافة» تُطلق باقة مبادرات خلال أسبوع دبي للتصميم

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تُطلق باقة مبادرات خلال أسبوع دبي للتصميم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إطلاق مجموعة من المبادرات خلال أسبوع دبي للتصميم الذي ينطلق في الفترة ما بين 11 إلى 16 الجاري، ضمن منظومة بيئية إبداعية متكاملة تجمع المحترفين والفنانين بالناشئة والشغوفين في مجالات الفن والتصميم والإبداع كافة، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ما يخدم المجتمع الفني، ويعمل على خلق بيئة داعمة للابتكار، ويسهم في إحداث تغيير حقيقي في المشهد الثقافي بدبي والمنطقة بشكل عام.

وتحت مظلتها الإبداعية، وكجزء من مبادرة تحويل القوز الى منطقة إبداعية حرة، كشفت «دبي للثقافة» عن إطلاق مسابقة تمنح الفرصة لإشراك المجتمع في عالم التصميم، من خلال ربط المصممين مع الصناع والحرفيين والقطاع الفني في مكان واحد، وبما يتماشى مع مشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية، الذي يسهم في جعل الإمارة وجهة عالمية جاذبة للعيش والعمل والترفيه.

ومن خلال شراكتها الفاعلة مع أسبوع دبي للتصميم، تطلق «دبي للثقافة» مبادرة المختبر الإبداعي، التي تمنح الجمهور فرصة المشاركة في صنع وإنجاز تصاميم وأعمال فنية إبداعية، من خلال أكثر من ست محطات متنوعة تقدم أنشطة استكشافية عدة يركز كل منها على جانب معين، ويتيح المختبر الإبداعي للهواة والمحترفين والطلاب من جميع الأعمار استكشاف روعة فن التصميم، وبناء جيل جديد من الصناع والمبدعين. ويهدف المختبر الإبداعي الى تعزيز روح الابتكار الفني لدى المشاركين، وإبراز الوجه الحضاري لإمارة دبي، وترسيخ مكانتها أرضاً للمواهب ووجهةً للمبدعين، ما يتوافق مع المبادئ الثمانية لدبي، ويواكب خطة 2021 الرامية لترسيخ مكانة الإمارة كـ«موطن لأفراد مبدعين وممكنين، ملؤهم الفخر والسعادة»، يعيشون في «مجتمع متلاحم ومتماسك» وينعمون بـ«تجربة معيشية متميزة».

وكجزء من مبادرات الهيئة خلال أسبوع دبي للتصميم، تستضيف «دبي للثقافة» «ملتقى الصناع» الذي يجمع أبرز الأسماء الملهِمة والمبدعة المحلية والعربية والعالمية في مجال التصميم والإنتاج الحرفي، ضمن احتفالية شاملة تتضمن ورش عمل متنوعة وجلسات حوارية تناقش مستقبل التصميم، وتتيح للناشئة فرصة الالتقاء بأهم الفنانين والمحترفين في هذا المجال، ما يسهم في تأسيس نظام إبداعي يخدم المجتمع الفني بأفضل صورة.

وأكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، أن رؤية دبي الثقافية الجديدة جسدت رؤى المثقفين والفنانين والمبدعين من مختلف الثقافات والجنسيات، وأنشأت منظومة إبداعية عالية المستوى، لافتةً إلى أن «دبي للثقافة» تسعى لتحقيق أهداف تلك الرؤية الاستراتيجية من خلال حراكها الفاعل ومبادراتها المتميزة، وقالت: «نطلق خلال أسبوع دبي للتصميم، الذي يوافق النهج الإبداعي لـ(دبي للثقافة)، العديد من المبادرات التي تعمل على تفعيل ودعم النظام الإبداعي في دبي، وتجعل مجتمع دبي بكل أفراده، فنانين ومصممين وموهوبين وهواة وطلاباً، شركاء في الإبداع، ما يؤسس لنهضة ثقافية شاملة يتشارك الجميع في تحقيقها، وهو ما يزيد المشهد الفني في الإمارة جمالاً وروحاً».

- «ملتقى الصنّاع» يجمع

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أسماء ملهمة في

مجال الإنتاج الحِرفي.

- «المختبر الإبداعي»

تمنح الجمهور فرصة

صنع وإنجاز تصاميم

وأعمال فنية.