الامارات | فساتين سهرة راقية لـ «موسم الأعراس»

شكرا لقرائتكم خبر عن فساتين سهرة راقية لـ «موسم الأعراس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصف الفترة الحالية بكونها «موسماً لحفلات الزفاف»، ويمكن اعتبار المتاجر المتنوعة التي تركز على توفير العلامات التجارية المتنوعة المختصة بفساتين السهرة، الوجهة المثالية للبحث عن الفستان المثالي لحضور هذه المناسبة السعيدة، كما تعتبر موضة الفساتين اللماعة المعتمدة على قماش الترتر، واحدة من الصيحات التي توفرها دور الأزياء الراقية.

ولهذا الموسم تقدم «غاليري لافاييت» مجموعة جديدة من التصاميم التي تتفاوت بين الأنيقة العملية، وتلك الفاخرة رفيعة المستوى، ويقوم المتجر في الأشهر الثلاثة المقبلة بإغناء القسم النسائي عن طريق عرض مجموعة لثلاثة من المصممين اللبنانيين المعروفين المهرة، وهم كريكور جابوتيان، وجورج شقرا، وجورج حبيقة، والمقدمة من أحدث مجموعاتهم لخريف وشتاء 2020.

بمهارة صنعته واستخدامه للمنسوجات الفخمة والصور الظلية البهيجة التي تحمل توقيعه مستخدماً الريش والمطرزات الباروكية إلى جانب التول والتفتة الحريريين في أحدث مجموعة له. وأما بالنسبة لجورج حبيقة فإن مجموعته تتعمق في فلسفة الاحتفال، وهي مجموعة من الصور الظلية البراقة والشفافيات الساحرة وخطوط العنق العارية التي تحتوي على الدانتيل والمنسوجات البراقة والمزخرفة، بينما يقدم جورج شقرا أحدث مجموعة ملابس جاهزة تختص بالفتاة المراهقة في عمر العشرينات، وتضم قطعاً من الزخارف الجريئة البراقة، والأسود الداكن وقطعاً من الذهب الأبيض والذهبي المخلوط، ممزوجة بدرجات ألوان نيون حية ومبهجة من اللون البرتقالي والفوشية والأخضر.