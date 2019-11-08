شكرا لقرائتكم خبر عن «بيرل لاونج».. تراس بانورامي ونكهات عربية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اعتدال درجات الحرارة، أعلن فندق «غراند حياة أبوظبي» و«مساكن لؤلؤة الإمارات» عن إعادة فتح تراس «بيرل لاونج». وسيرحب التراس بالضيوف مع إطلالاته على الأفق والمرسى، والموسيقى الحية النابضة، والنكهات العربية وقائمة طعام تناسب جميع الأذواق.
يعد التراس مكاناً مثالياً للقاءات، والاجتماعات، والأجواء الممتعة بفضل مقاعده المريحة، وتجهيزات الإنارة العصرية المتاحة على «إنستغرام». كما تتلاءم النغمات العذبة لعازفة البيانو والمغنية الشهيرة فلورنسيا روكا مع الأجواء الحيوية من خلال تأديتها مجموعة متنوعة من المقطوعات الترفيهية الحية.
يتيح «بيرل لاونج» لضيوفه صالة، ومقهى أنيقاً، ومحطة لإعداد الكريب وتراساً مميزاً مع قسم خاص مفتوح لإرضاء محبي القهوة الصباحية ومحبي السهر على حد سواء، ما يجعله الوجهة المثالية الجديدة. وتتوافر النكهات في أماكن مخصصة، ويستقبل «بيرل لاونج» الضيوف يومياً من الساعة 10:30 صباحاً حتى 3:00 صباحاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «بيرل لاونج».. تراس بانورامي ونكهات عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.