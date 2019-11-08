الامارات | «أميركانو».. مأكولات أميركية في سوق مدينة جميرا

شكرا لقرائتكم خبر عن «أميركانو».. مأكولات أميركية في سوق مدينة جميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت سلسلة «فود فاند إنترناشيونال»، مطعم «أميركانو»، وهو مطعم على الطراز الأميركي في سوق مدينة جميرا، ليكون المكان المثالي لمحبي السهر في أروع المواقع بدبي المطلة على الواجهة المائية بسوق مدينة جميرا. ويوفر المطعم أفضل المأكولات الأميركية والمشروبات وسط أجواء ترحيبية بهيجة.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بالغداء والعشاء حتى وقت متأخر كل يوم (من الأحد إلى السبت) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 صباحاً. كما يقدّم المطعم بقائمة الطعام خيارات ترضي الجميع مثل المشاوي اللذيذة والبرغر وشرائح اللحم لمحبي اللحوم. وإذا لم تكن هذه القائمة المفضلة لديكم، فإنّ أميركانو يقدم أيضاً خيارات أطباق نباتية خالية من الجلوتين.

كما يقدم «أميركانو» مقبلاته الشهية ومشروباته المنعشة يومياً من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 صباحاً، ويمكن للضيوف أيضاً ترقّب عروض خاصة، إضافة الى موسيقى الجاز التي يتم إعدادها جميعاً لتضعكم في مزاج جيد يجعل الليل ينجلي مع المحادثات المستمرة وأصوات الضحك التي تملأ المكان حيوية. يمكن أن يستوعب هذا المكان الفاتن حتى 79 مقعداً في الداخل، وسيفتتح تراسه الخارجي في نوفمبر والذي يتّسع لنحو 28 مقعداً.