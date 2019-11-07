استوحي تسريحات شعرك من صور النجمات لمظهر مميز

الشعر القصير هو واحد من القصات الرائجة لهذا الموسم، لذلك ننصحكِ بأن تختاري هذا الموديل إن أردتِ التغيير ومواكبة الموضة، وطبعاً إن كان يليق بشكل وجهكِ. إن كنتِ تبتعدين عن الشعر القصير بسبب صعوبة تبديل التسريحات من وقت إلى آخر، فلا داعي لذلك. لماذا؟ لأنّ تفصيل واحد بإمكانكِ القيام به بمختلف الموديلات، سيمنحكِ تسريحات شعر قصير ولا أجمل... نحن نتحدّث عن الضفائر. هذه الأخيرة ستمنحكِ إطلالتكِ رونقاً خاصاً ومميّزاً، فلا تتردّدي في اختيار تسريحات شعر قصير مع الضفائر.

بإمكانكِ أن تلجئي إلى تسريحات شعر قصير مرفقة بالضفائر، تتماشى مع لوكاتكِ كافة سواء النهارية أم المسائية. لا تدعي طول شعركِ يمنعكِ من التمتّع بجدائل مميّز هذا الموسم، واستوحي من صور النجمات أدناه لاختيار واحدة من تسريحات شعر قصير مع الضفائر التي تفضّلين.

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إن كنتِ تتمتّعين بأسلوب كلاسيكي، ننصحكِ باختيار تسريحة الكعكة المنخفضة الملفوفة بضفيرة تماماً كما فعلت Jessica Chastain. أمّا إذا كنتِ تميلين إلى الستايل العصري وتريدين واحدة من تسريحات شعر قصير مع الضفائر تتناسب مع لوككِ النهاري، فاختاري الموديل الذي اعتمدته مدونة المدوضة لانا الساحلي. إن كنتِ تبحثين عن لوك بسيط وغير مبالغ به، فاتركي شعركِ القصير منسدلاً مع القيام بضفيرة واحدة عند الأمام، تماماً كما فعلت Emma Stone. إن كنتِ تريدين موديلاً يتناسب مع ملابسكِ الكاجوال- شيك، فاختاري الضفيرة الجانبية واتركي الخصلات عند الجهة الأخرى منسدلة تماماً كما فعلت مهيرة عبدالعزيز.

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لمحبات تسريحة ذيل الحصان، فبإمكانكنّ اختيار موديلاً مبتكراً وذلك من خلال اعتماد الضفيرة تماماً كما فعلت Karen Wazen. هذا الموديل هو واحد من تسريحات شعر قصير الذي يمكن اعتماده في اللوكات الكاجوال. من ناحية أخرى، يمكنكِ أن ترفعي شعركِ وتقومي ببعض الخصلات على شكل ضفائر صغيرة، تماماً كما فعلت Camila Coelho. أمّا إذا كنتِ من محبّات ذيل الحصان المنخفض، فاستوحي من تسريحة شعر Miranda Kerr.

مهما كان ذوقكِ، كوني واثقة أنّكِ ستجدين واحدة من تسريحات شعر قصير مرفقة بالضفائر تليق بكِ. إن وجدتِ صعوبة في تطبيقها لوحدكِ في المنزل، استعيني بأحد الصديقات أو بخبير شعر ليصفّف لكِ شعركِ، وتحصلين على نتيجة رائعة.

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