مفيد بشروط.. خبراء تغذية يكشفون فاعلية الريجيم الأونلاين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان الصباغ:
يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اتباع أنظمة لفقدان الوزن «أونلاين»، وذلك عن طريق متابعة خبراء تغذية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهل لهذا الفعل أضرارًا صحية، أم أنه يحقق بالفعل نتائج فعالة؟
للإجابة على هذا التساؤل، قال الدكتور أحمد دياب استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية، إن اتباع أنظمة الدايت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت تعتبر «طريقة فعالة»، مضيفًا أنها أظهرت نتائج في فقدان الوزن.
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