طرق فعالة للتخلص من جفاف الجلد في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

تتعرض البشرة إلى عوامل الطقس القاسية ومشاكل عديدة مع اقتراب موسم الشتاء، تفقد بسببها الزيوت الطبيعية وتصبح عرضة للجفاف أكثر من أي وقتٍ مضى. أنتِ لا ترغبين في مظهر اليدين الجافتين، أو القدمين المتشققتين بسبب انخفاض نسبة الرطوبة وقساوة أجواء الشتاء في المناطق الجافة من الوطن العربي.

لذلك أتيناكِ بالحلول المثاليّة التي تساعدكِ للحفاظ على جمال يديكِ وقدميكِ، من الحلول المنزليّة السريعة التي يمكنك اعتمادها على فترات متباعدة، كل أسبوع أو اسبوعين، وحتى الكريمات المرطبة لليدين والقدمين والتي عززت بالعناصر المفيدة والفيتامينات المغذية للبشرة، حسب ما جاء في مجلة "فوج".

إليكِ أبرز الحلول المنزليّة للتغلب على جفاف اليدين والقدمين:

-الصبار وزيت لزيتون وماء الورد

طريقة الاستعمال: امزجي المادة اللزجة من الصبار مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وماء الورد ثم ضعيها على يديك وقدميكِ، اتركي الخلطة على البشرة حتى تجف لمدة لا تقل عن نصف ساعة، كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

من فوائد الصبار يعمل على تفتيح المناطق الداكنة، بينما يعمل زيت الزيتون وماء الورد على ترطيبها.

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-الطماطم واللبن

طريقة الاستعمال: اخلطي الطماطم حتى تصبح سائلة ثم امزجيها مع معلقة صغيرة من اللبن، اخلطيهما جيداً ثم مدّي الخليط على يديكِ وقدميك لمدة 40 دقيقة قبل شطفه بالماء.

تحتوي الطماطم على خصائص مغذية عديدة يمكن أن تساعد الجلد على استعادة توازنه.

-عسل وسكر

طريقة الاستعمال: أستخدمي مقداراً متساوياً من العسل والسكر، وأمزجي المكونين مع بعضهما البعض جيداً، ثم ضعي دلكي الخليط على بلطف على اليدين والقدمين واتركي المزيج لمدة 10 دقائق على البشرة قبل شطفه بالماء.

من فوائد مزيج السكر والعسل يعملان على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت مع ترطيبها في الوقت نفسه.