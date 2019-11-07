تجنبها ليلًا.. نصائح هامة عليك اتباعها عند الذهاب للساونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الدكتور راينر برينكه إن حمامات الساونا مفيدة جدا للصحة؛ حيث إنها تعمل على تقوية جهاز المناعة، غير أنه يجب مراعاة بعض النقاط المهمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة ولتجنب أية مخاطر محتملة.

وأوضح طبيب الأمراض الباطنية الألماني أنه ينبغي تخصيص وقت كاف لحمامات الساونا لا يقل عن ساعتين ونصف. وينبغي أيضا عدم الذهاب إلى الساونا في وقت متأخر من الليل؛ نظرا لأن الحرارة الشديدة تمثل إجهادا للجسم، الأمر الذي يؤثر بالسلب على النوم.

كما ينبغي عند الذهاب إلى الساونا ألا يكون المرء جائعا أو يعاني من امتلاء البطن.

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وبشكل عام ينبغي ألا تزيد جلسات الساونا عن 3 جلسات في الزيارة الواحدة، مع مراعاة ألا تزيد مدة الجلسة الواحدة عن 15 دقيقة، وألا يقل الفاصل الزمني بين الجلسة والأخرى عن 10 دقائق.

وقبل جلسة الساونا الأولى ينبغي الاستحمام، مع مراعاة ألا يكون الماء ساخنا للغاية، وبعد كل جلسة ينبغي الاستحمام بماء بارد، وذلك للاستفادة من التأثير التحفيزي للحمامات التبادلية.

وبشكل عام يتعين على أصحاب الأمراض المزمنة استشارة الطبيب المعالج أولا قبل الذهاب إلى الساونا، في حين لا يجوز للأشخاص المصابين بنزلة برد الذهاب إلى الساونا.