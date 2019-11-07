الجلد والتل الشفاف.. تعرفي على أحدث صيحات الـ Skirt

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

استعدي لموسم جديد مشرق ينبض بالحيوية والأنوثة من خلال معرفة اتجاهات التنورة Skirt لربيع وصيف 2020 التي تتميز بالجرأة والاختلاف عن العام الماضي.

يستعرض لكم خلال النقاط التالية أحدث صيحات الـ Skirt لربيع وصيف 2020:

1-التنورة التل الشفافة Transparent Mesh Skirts

إذا كنتِ من محبي الاعتماد على الصيحات غير المألوفة والجريئة، ستكون التنورة الشفافة الخيار الأمثل لكِ خلال الموسم المقبل، يمكنك تنسيقها مع سترة طويلة ذو الاكتاف ثلاثي الأبعاد أو ذات القصات الحادة مع حزام، أو مع ثوب كيمونو.

2-تنانير جلدية Leather skirts

خامة الجلد هي النسيج المناسب لجميع المناسبات، يمكن ارتداء تنورة pencil من الجلد (knee length) في أي إطلالة، يمكنك اعتمادها بأكثر من شكل مثل سترة بدلة رياضية، وبلوزة بيضاء وحزام كلاسيكي، أو مع تيشيرت وحذاء رياضي، وسترة جينز .

3-التنورة المُلتفة أو الـ Wrap Skirts and Asymmetry

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عدم التناسق في قصة التنورة من أحدث صيحات التنانير، التي ضافت حياة جديدة في التنانير بقلم الرصاص والتنانير المكسي. يمكنك تنسيقها مع لون لامع أو معدني.

4-التنانير على شكل line-A

هذا النمط من التنورة هو في الأساس الجزء الأكثر أهمية في خزانة الربيع والصيف. التنانير التي تتخذ شكل الخصر من الأعلى ثم تنسدل منقوشة وأحادية اللون، ومطرزة، يمكنك تنسيقها مع البلوزات المزينة بالشراشيب أو المجسمة، أو مع الـoff shoulder.

5- صيحة الـ Tutu Skirt

أصبحت تنورة التوتو وجميع الأنماط المرتبطة بها هي اتجاه موسم الربيع والصيف لعام 2020 وبطريقة غير عادية للغاية.

وهي تنورة منفوشة من خامة التل، يمكنك تنسيقها مع سترة جلدية بألوان أكثر حيوية، وارتداء أحذية الباليه المسطحة، أو الأحذية الجلدية أو مع الأحذية ذات كعب سميك أو أحذية رعاة البقر.