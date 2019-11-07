أجمل إطلالات الملكة ليتيسيا في عام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 10:45 مساءً - شاهدنا الملكة ليتيسيا ملكة إسبانيا في أجمل الإطلالات هذا العام، وقد نافست بها أيقونات الموضة حول العالم. وقد تميزت بأناقتها وبالطابع الراقي مع لمسات من العصرية الشبابية. وكانت خيارتها متنوعة حسب المناسبة، إن كان من ناحية التصاميم أو القصات أو الألوان، ولاحظنا أحياناً أنها كانت ميّالة لاعتماد الأسلوب الأنثوي الناعم، وأحياناً اختارت الأسلوب الشبابي المواكب لأحدث صيحات الموضة. وبجميع الأحوال بدت أنيقة وراقية. واليوم جمعنا بالصور أجمل إطلالات الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا في عام 2019، واليك بعض الأمثلة.



تنسيق اعتمدته الملكة ليتيسيا في التنورة الجلد

تنسيق أنيق في تنورة جلد حمراء مع قميص أبيض اعتمدتها الملكة ليتيسيا



أقمشة الجلد مرتبطة بالإطلالات العصرية، لكن الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا تعشقها، وكثيراً ما تعتمدها بأسلوبها الراقي، مثل هذا اللوك الذي نسقته مؤخراً، والذي اعتمدت فيه تنورة ميدي من الجلد باللون الأحمر مع قميص أبيض بقصة ناعمة من كارولينا هيريرا Carolina Herrera وأكملت اللوك بحذاء كعب عال وحقيبة كلاتش أنيقة، كلاهما باللون الأحمر العنابي.





إطلالة عصرية في توب مزينة بالريش اعتمدتها الملكة ليتيسيا

اطلالة عصرية في توب مزينة بالريش مع بنطلون أسود اعتمدتها الملكة ليتيسيا





الإطلالات والتنسيقات العصرية ليست بالغريبة عن الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، لكنها دائماً ما تضيف لمساتها الفاخرة إليها، ومؤخراً رصدنا لها هذه الإطلالة الجريئة والتي اعتمدت فيها توب بقصة الكورسيه من دون أكمام ومزينة بالريش عند منطقة الصدر، وقد نسقت معه بنطلون قماشيا أسود وحذاء كلاسيكيا بكعب عال وكلاتش أنيق من الساتان.





إطلالة فاخرة في فستان من كارولينا هيريرا اعتمدتها الملكة ليتيسيا

فستان فوشيا مطرز بالورود تألقت به الملكة ليتيسيا





تألقت الملكة ليتيسيا ملكة إسبانيا مؤخراً، وخلال زيارتها اليابان، بإطلالة فاخرة ملكية بالفعل، كانت عبارة عن فستان باللون الفوشيا اختارته من كارولينا هيريرا Carolina Herrera مطرز بورود ناعمة باللون الفضي، وقد اختارت معه حقيبة كلاتش باللون الفوشيا أيضاً، وزينت اللوك بالتاج الملكي المرصع بالألماس وأقراط ناعمة.



أجمل إطلالات الملكة ليتيسيا ملكة إسبانيا في عام 2019 والتي نافست بها أهم أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، وتفوقت عليهن بالكثير من المناسبات. شاهدي الصور واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.