ليلى علوي: أنا ضد الرقابة على الفكر .. وبحب السينما لأنها جريئة

قالت الفنانة المصرية ليلى علوي إن السينما بالنسبة لها مختلفة عن الدراما لكونها أكثر جرأة وحرية، وترى أن الكاتب الذكي هو من يستطيع أن يقول الأشياء بطريقة غير مباشرة: "أنا ضد الخوف لأني لا أؤمن به على الإطلاق"، وهذا بحسب حديث الفنانة لـ"سكاي نيوز".

وتابعت: "الدراما المصرية والعربية تختلف عن السينما كثيرًا، فالدرامة تهتم بالمشاكل الاجتماعية، بينما تهتم السينما بالخيال والجرأة وحرية الفكر".

وأوضحت الفنانة أنها تهتم كثيرًا بالقضايا الاجتماعية سواء للطفل أو المرأة أو الشباب، كما أنها تحب المسلسلات التاريخية، وترى أن التاريخ يعيد نفسه: "فيلم المصير اللي أخرجه يوسف شاهين في 1997، عشناه بعد سنين لما مصر كانت بتعاني من الإرهاب".

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"وفي الفترة دي، العالم العربي كله التف حول فكرة الأفلام اللي بتقدم صورة عن الإرهاب، زي الأفلام اللي قدمها عادل إمام، وأنا، وكمان عاطف الطيب اللي أخرج أفلام وقدم مشاهد توقع فيها اللي ممكن يحصل بشكل غير مباشر"، قالت ليلى علوى.

وترى علوي أن المشاهدين لا تجمعهم ثقافة واحدة، لذلك فالفنان المبدع والمخرج الذكي والكاتب يستطيعون الكشف عما يريدون قوله بشكل راقٍ وغير مباشر، لأنها ترى أن الكلام المباشر يمثل ضعفًا، لكن الطريقة غير المباشرة تحقق الاستمتاع والتعلم.

وتشير الفنانة إلى أن الرقابة يجب أن تكون متواجدة على كل شيء إلا الفكر: "أهم حاجة عندي إن ميكونش في رقابة على الفكر والخيال، لأن ده بيقتل الإبداع".

وختامًا عبرت ليلى عن عشقها الخاص للأفلام الموسيقية وتفضيلها لها في كل الأحيان.