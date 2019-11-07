أوضح تشريح جثة مرأة من ولاية "إنديانا" الأمريكية، أن ثعبانًا نوعه "بايثون"، يبلغ طوله 2.4 متر، التف حول عنقها وخنقها حتى الموت، وهذا بحسب موقع "العربية".
وصرحت شرطة الولاية، بعد تشريح الجثة، أن سبب وفاة السيدة التي تُدعى "لورا هورست"، البالغة من العمر 36 عاماً، كان اختناقاً بفعل ثعبان.
عثرت السلطات الأسبوع الماضي، على السيدة الأمريكية فاقدة الوعي والثعبان ملتف حول عنقها بشكل فضفاض على أرضية منزلها المملوء بالثعابين والواقع في مدينة أكسفورد بشمال إنديانا، ولم يتمكن المسعفون من إنعاشها.
واحتوى المنزل على حوالي 140 ثعبانا، وكانت لورا تقوم بتجديده ليستضيف مجموعة جديدة من الثعابين.
كانت هذه تفاصيل خبر ثعبان يخنق مربيته حتى الموت.. والشرطة تكتشف مفاجأة في بيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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