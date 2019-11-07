غدا.. ورشة عمل حول دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة

ينظم المجلس القومي للمرأة، غداً، ورشة عمل للإعلاميين المعنيين بالتغطية الإعلامية لقضايا المرأة، بعنوان "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وتستهدف عدداً من الصحفيات ومعدي برامج الإذاعة والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة، وتستمر لمدة يومين بمحافظة الإسكندرية.
تتضمن ورشة العمل عرض أنشطة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والتعريف بمرصد المرأة المصرية، وكيفية الاعتماد عليه للحصول على معلومات دقيقة حول أوضاع المرأة المصرية، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة، وكيفية التعامل معها كأداة جماهيرية ذات تأثير على الرأي العام، كما تناقش ورشة العمل أيضاً الخلل المعلوماتي في تناول قضايا العنف ضد المرأة، وأدوات التعامل مع المعنفات في أثناء اللقاءات الإعلامية سواء تليفزيون أو راديو أو صحافة لرفع قدرات الإعلاميين في كيفية طرح الأسئلة والتعامل المباشر مع السيدات، والإعلام والجوانب القانونية لجرائم العنف ضد المرأة هذا، ويحاضر خلال الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين في موضوع ورشة العمل.
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