دراسة: الأطفال الوحيدين الأكثر عرضة لخطر الإصابة بزيادة الوزن

أكدت دراسة أجريت في الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، أن الأطفال الوحيدين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بزيادة الوزن.

ويرجع ذلك إلى أن الأبوين يفرطون في تدليل الطفل الوحيد وإطعامه كميات كبيرة من الطعام، وأجريت الدراسة على 41 طفلاً نصفهم يملكون أشقاء آخرين، والنصف الآخر وحيدون، وأظهرت النتائج بأن الأطفال الذين لديهم أشقاء هم أقل عرضة للإصابة بالسمنة، في حين أصيب معظم الأطفال الوحيدين بزيادة الوزن لدى وصولهم سن السابعة.

وتبين من الدراسة أن العائلات التي تتكون من طفل واحد تغذي طفلها بكميات فائضة من الطعام، فإن عدم وجود حافز للحركة والنشاط للطفل الوحيد بسبب عدم وجود أشقاء يلعب معهم، يساهم في تناقص نشاطه وحركته، وبالتالي يزداد وزنه شيئاً فشيئاً.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن سبب زيادة احتمال إصابة الأطفال الوحيدين بالسمنة إلى عادات الأكل الغير صحية لدى الوالدين والتي تنعكس بدورها على أطفالهم.