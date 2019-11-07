طارق العريان يخرج عن صمته بشأن انفصاله عن أصالة وزواجه من نسرين طافش

خرج المخرج المصري، طارق العريان، عن صمته للمرة الأولى، وردّ على الشائعات التي جرى تداولها مؤخراً بشأن زواجه من نسرين طافش، التي أكد البعض أنها سر تدهور العلاقة بينه وبين زوجته الفنانة السورية أصالة، أثناء ظهوره، أمس، ببرنامج "عرب وود"، الذي يعرض على شاشة "روتانا".

وصرح العريان بأن شائعة زواجه من الفنانة نسرين طافش ليست لها أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه لا يركز في ما يقال عنه بمثل هذه الأمور، قائلًا: "على مدار السنين بنسمع شائعات شبه دي، بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي خالص".

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يذكر أن أصالة كانت أصدرت بيان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي المخصص لتبادل الصور والفيديوهت "انستجرام"، تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا".

وأضافت: "مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء، وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".

كما أعربت نسرين طافش خلال لقائها في برنامج تلفزيوني عن استيائها من هذه الشائعة التي أخذت أكبر من حجمها، على حد وصفها.