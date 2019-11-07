الامارات | إنجي سلامة خطيبة هيثم زكي "تريند" على غوغل.. فمن هي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي سلامة خطيبة هيثم زكي "تريند" على غوغل.. فمن هي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت إنجي سلامة خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي قائمة "تريند" "غوغل"، بعد أن إكتشافها وفاة خطيبها هيثم زكي، حيث حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يُجيب الأمر الذي جعلها تقلق وقامت بإبلاغ الشرطة، التي عثرت عليه مفارقا للحياة وحيدا في منزله، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبعد انتشار الخبر الحزين قامت إنجي بإغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تخرجت إنجي سلامة في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، وحصلت على شهادة من مركز "البرانيك هيلينج بالفلبين". وعلى الرغم من عدم دخولها عالم التمثيل إلا أنها من مشاهير السوشيال ميدا لخبرتها الواسعة في مجال العلاج بالطاقة وتم استضافتها في العديد من البرامج التلفزيونية.

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حصلت إنجي سلامة على دورة تدريبية تلقتها من المعالج الأرماني هايك، وقدمت بعدها العديد من الدورات وتألقت في مجال الطاقة. تستخدم صفحتها الرسمية على Facebook لتنشر فيديوهات عن مجال العلاج بالطاقة، كما تقدم دورات تعليمية ‏عن هذا المجال بعيدًا عن السوشيال ميديا.‏

احتفلت إنجي بخطبتها على هيثم في يناير 2018، بحفل عائلي اقتصر على عدد ‏من الأصدقاء.