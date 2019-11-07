محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تمر المرأة بعدد من التغيرات خلال فترة الحمل، ويختلف الثلث الأخير عن باقي مراحل الحمل، إذ تتعاقب الأعراض وتزداد حدتها، وتبدأ بطن الأم، أحيانًا، في التحجر مما يؤدي لإصابتها بالقلق، خاصةً مع اقتراب موعد الولادة. "الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي أسباب تحجر بطن الحامل وهل يعد ذلك الأمر خطير. للمزيد عن أسباب تحجر البطن قبل الولادة وطرق العلاج.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للحوامل.. إليكِ أسباب تحجر البطن قبل الولادة وطرق العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.