إليك سر التخلص من دهون الكرش بخطوات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

دهون الكرش من المشكلات المُزعجة التي تواجه الكثيريين خاصة الذين لديهم مؤشر كتلة جسم طبيعي.. ويرجع سببها إلى أسباب عديدة منها النظام الغذائي السيئ، وقلة ممارسة الرياضة، والإجهاد المضاعف، وفقًا لموقع medicalnewstoday.

في البداية؛ هناك نوعان من الدهون في البطن الأول التي تحيط بأعضاء الشخص، والثاني التي تتواجد تحت الجلد مباشرةً. وتعد المضاعفات الصحية الناجمة عن النوع الأول أكثر ضررا من وجود الدهون تحت الجلد.. فكيف يمكننا تجنب هذه الدهون وما هي أسبابها؟

أسباب شائعة لدهون البطن الزائدة:

1- سوء التغذية

الإفراط في تناول السكريات، مثل الكعك والعصائر، والصودا يسبب الآتي:

- زيادة الوزن

- إبطاء عملية التمثيل الغذائي

- تقليل القدرة على حرق الدهون

- الإقلال من البروتين والكربوهيدرات يؤثر في زيادة الوزن.

- قلة تناول البروتين يقرب فترات الجوع بين الوجبات مما يسبب تناول المزيد من الطعام.

- تناول الدهون غير المشبعة مثل الكعك والمعجنات والوجبات السريعة لذلك استبدلها بالأطعمة الصحية والدهون غير المشبعة.

2 - تناول الكحول

استهلاك الكحول الزائد يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض الكبد والالتهابات. وبحسب تقرير نشر عام 2015 عن علاقة الكحول بالسمنة في مجلة تقارير السمنة الحالية، أفاد أن شرب الكحول الزائد يسبب زيادة الوزن بالأخص لدى الذكور في منطقة البطن، على الرغم من أن نتائج الدراسة في الإناث غير متسقة.

3 - عدم ممارسة الرياضة

إذا كنت تستهلك سعرات حرارية أكثر توقف حتى لا يزيد وزنك وتظهر على جسمك الدهون العنيدة التي يصعب التخلص منها.

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4 - الإجهاد

هرمون الستيرويد المعروف باسم الكورتيزول يساعد الجسم على التحكم والتعامل مع التوتر.. وعندما يكون الشخص في وضع خطر أو شديد الضغط، يطلق جسمه الكورتيزول، وهذا يمكن أن يؤثر على عملية الأيض.

غالبًا ما يتناول الأشخاص الطعام للشعور بالراحة عندما يشعرون بالتوتر، ويؤدي الكورتيزول إلى بقاء السعرات الحرارية الزائدة حول البطن، ومناطق أخرى من الجسم لاستخدامها لاحقًا.

5 - علم الوراثة

هناك بعض الأدلة على أن جينات الشخص يمكن أن تلعب دورًا في إصابته بالسمنة، ويعتقد العلماء؛ أن الجينات يمكنها التأثير على السلوك والتمثيل الغذائي وخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة.

6 - قلة النوم

قد يلعب قلة النوم دورًا في نمو دهون البطن، ولذلك احرصوا على الحصول على قسط كاف من النوم.

7 - التدخين

أظهرت دراسة نشرت عام 2012 في مجلة PloS oneTrusted Source أن السمنة كانت هي نفسها بين المدخنين وغيرهم، إلا أن المدخنين لديهم دهون visceral أكثر من الآخرين.

كيف تخلص من دهون البطن "الكرش"؟

من خلال النظر في التغييرات التالية قد يكون الناس قادرين على فقدان دهون البطن وهي:

1 - تحسين النظام الغذائي

يساعدك النظام الصحي في إنقاص وزنك، ويؤثر إيجابيا على صحتك، لذلك تجنب السكر والأطعمة الدهنية والكربوهيدرات المكررة، وتناول الكثير من الفاكهة والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.

2- تغير نمط الحياة

نمط الحياة المستقرة يجلب معه العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك زيادة الوزن. يجب أن يتضمن الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن تمرينًا جيدًا في روتين حياتهم اليومي.

4 - الحصول على مزيد من أشعة الشمس

تشير المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة إلى أن التعرض لأشعة الشمس في الحيوانات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الوزن وضعف التمثيل الغذائي.

5 - الحد من التوتر

يمكن أن يسبب الإجهاد زيادة الوزن، لذلك خفف من إجهادك، وتأمل ومارس تمرينات مثل اليوجا.

6- تحسين عدد ساعات النوم

الغرض من النوم هو السماح للجسم بالراحة والشفاء والتعافي، لذلك احصل على قسط كافٍ من النوم الجيد.

7 - الإقلاع عن التدخين

التدخين هو عامل خطر لزيادة الدهون في البطن، وكذلك العديد من المخاوف الصحية الخطيرة الأخرى. الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الدهون الزائدة في البطن، وكذلك تحسين الصحة العامة.