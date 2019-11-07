بعد وفاة "هيثم زكي".. إليك طرق الوقاية من هبوط الدورة الدموية المفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان الصباغ:

توفى الفنان هيثم أحمد زكي صباح اليوم، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عامًا، فما هي أسباب الموت المفاجئ عند الشباب، وما هي طرق الوقاية والاكتشاف المبكر؟

"الكونسلتو" يستعرض في هذا التقرير طرق الوقاية من الموت المفاجئ وهبوط الدورة الدموية الحاد، وفقًا للدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب بمعهد القومي للقلب، والدكتور محمود الشاذلي استشاري أمراض القلب والصدر.

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