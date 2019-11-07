قصة صورة هاجمت فيها حلا شيحة جمهورها بسبب هيثم أحمد زكي

كغيرها من نجوم ونجمات الوسط الفني، نعت الفنانة حلا شيحة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي أعلن خبر وفاته خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، من خلال نشر صورة للراحل على موقعها الرسمي على "انستجرام" إلا نعيها انتهي بطلب من جمهورها بعدم التعليق.

كلمات حلا جاءت ردا على التعليقات الاستفزازية التي انهالت على الفنانين وتضمنت سُبابا، فعادت للتعليق مرة أخرى على الصورة قائلة: "الناس اللي داخلة تشتم وتقول أي كلام وخلاص كفاية بقى ‏أنتو مبتزهقوش، نازلين شتايم وسوء ظن في الناس، هو ده الدين؟ يا ريت كل واحد يركز مع نفسه ومالوش ‏دعوة بحياة غيره محدش هيتحاسب مع حد".‏

واستكملت: "كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي، عظوا نفسكم وكفاية دخول في أعراض الناس ونوايا ‏الناس، محدش يعرف هو إيه عن ربنا ولا خاتمته عاملة إزاي، كلنا بشر مش ملايكة وكل واحد له أحواله مع ‏ربنا فكفاية بقى".‏ ومن المقرر أن يُقام العزاء، مساء السبت التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد"‎.‎

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وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.