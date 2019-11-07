أعراض هبوط الدورة الدموية.. الأسباب والعلاج

قال التقرير الطبي الصادر عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، إن الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو سبب شائع للوفاة المفاجئة.

ويستعرض التقرير التالي كل ما تود معرفته عن الهبوط في الدورة الدموية، بحسب موقع "ويب مد".

أعراض الهبوط في الدورة الدموية

دوخة.

الدوار.

عدم الثبات.

العتمة أو عدم وضوح الرؤية.

ضعف.

إعياء.

غثيان.

البرد.

إغماء.

جلد شاحب.

أسباب الهبوط في الدورة الدموية

يمكن أن يحدث هبوط مفاجئ في ضغط الدم. وأسباب هذا النوع من انخفاض ضغط الدم ما يلي:

فقدان الدم من النزيف.

انخفاض درجة حرارة الجسم.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

أمراض عضلة القلب التي تسبب قصور القلب.

تعفن الدم والتهاب دم حاد.

الجفاف الشديد من القيء والاسهال والحمى.

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رد فعل على الدواء أو الكحول.

رد فعل تحسسي شديد يسمى الحساسية المفرطة التي تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

الحمل.

مشاكل هرمونية مثل نقص نشاط الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية).

مرض السكري أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

بعض الأدوية بدون وصفة طبية.

بعض الأدوية الموصوفة مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم أو الاكتئاب أو مرض باركنسون.

فشل القلب.

عدم انتظام ضربات القلب (ضربات القلب غير الطبيعية).

اتساع أو تمدد الأوعية الدموية.

ضربة الشمس.

مرض الكبد.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، وقد تم تشخيصك بانخفاض ضغط الدم وتعاني من زيادة في تواتر الأعراض، مثل السقوط أو الوفاة.

إذا واجهت أعراضًا نتيجة تناول الدواء بدون وصفة طبية.

إذا انخفض ضغط الدم لديك بشدة، فهناك خطر كبير من أن جسمك لن يحصل على كمية كافية من الأوكسجين للقيام بوظائفه الطبيعية.

انخفاض الأكسجين يمكن أن يؤدي إلى ضعف أداء القلب والدماغ ويسبب صعوبة في التنفس.

شخص ما يعاني من انخفاض في ضغط الدم يمكن أن يفقد وعيه أو يتعرض لصدمة.