بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. إليك أسباب هبوط الدورة الدموية المفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
أعلنت أسرة الفنان هيثم أحمد زكي، وفاته صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ35 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
ويعتبر هبوط الدورة الدموية من المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تؤدي للوفاة، لذا يستعرض "الكونسلتو" فى السطور التالية أسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية وكيف يسبب الوفاة وسبل الوقاية منه.
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