عطور دافئة لشتاء أنيق.. إليكِ أهم خمسة عناوين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تميل النساء لانتقاء عطور دافئة لموسم الشتاء بحيث يغلب على هذه العطور طابع العمق والغموض ما يضفي على إطلالتك المزيد من الثقة والحضور ممزوجين بالأنوثة والرقة.

وإذ يعكس العطر الذي تضعه المرأة الكثير من شخصيتها وذوقها ومزاجها، لا بدّ وأن يتناسب أيضاً مع الجو العام والطقس والمحيط والزمان والمكان، لذا اخترنا لكِ خمسة عناوين بـ أسماء عطور نسائية مشهورة تليق بفصل الشتاء، وتمتاز بعبق فاخر يرافقكِ طوال ساعات النهار واللّيل ليصنع لكِ هويّة خاصة ويعطي إطلالتكِ توقيعاً فريداً.

عطور فخمة رائحتها تأسر القلوب



Guerlain Oud Essentiel

يشكل هذا العطر من غيرلان مزيجاً فريداً بين الشرق والغرب، أي بين خشب العود والجلود والزعفران من جهة، وبين الورود من جهة أخرى. إنه عطر جريء وناعم في الوقت نفسه مخصص للرجال والنساء، ويشتمل في تركيبته على روائح غامضة للجلد واللبان وروائح حلوة للورود البلغارية. فإذا كنت تحبين عطور العود ذات الرائحة النادرة والغريبة التي تدوم طويلاً، فلا تترددي في اعتماد عطر Guerlain Oud Essentiel.

أرقى عطور العود... جربيها هذا الشتاء



Tom Ford Velvet Orchid Lumière

إنه عطر رائع ومثير من توم فورد، يتميز بـ رائحته الشرقية الزهرية، التي تتركز على البرغموت الإيطالي والعسل والبرتقال كملاحظات عليا، والورد والياسمين كملاحظات متوسطة، مصحوبة بنغمات الفانيليا وخشب الصندل كملاحظات أساسية. هذا العطر الفاخر مثالي للسهرات والمناسبات المسائية، حيث يجعلك امرأة مغرية تفيض جمالاً ورقياً.

أجدد عطور الشتاء... نغمات في منتهى الرقي والفخامة



Yves Saint Laurent Black Opium Sound Illusion

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رائحة هذا العطر جذابة جداً وأنيقة ومثالية جداً للأجواء الباردة، وذلك يعود الى مكوناته العليا بما فيها القهوة السوداء والماندرين، ومكوناته الأساسية مثل المسك الأبيض والفانيليا. تدوم رائحة هذا العطر طويلاً، وبمجرد أن تبدئي باستخدامه، قد لا تستطيعين استبداله بعطر آخر.

عطور فخمة للمناسبات الشتوية..تعرفي إليها



La Nuit Trésor by Lancôme

إنه أحد العطور المعروفة بأنها تدوم طويلاً، وهو عطر شرقي مميز. مقدمة هذا العطر تتركز على الفلفل الوردي والبرغموت والكمثري والكشمش الأسود، أما قلبه فيعتمد على الورد الدمشقي والياسمين والفاوانيا والبنفسج. فيما قاعدته تشتمل على الفانيليا والتونكا والباتشولي والأخشاب وجوزة الطيب.

عطور رجالية لا تستطيع المرأة مقاومتها



Dior J'Adore Absolu Eau De Parfum



هذا العطر هو أحدث تجسيد فاخر لرائحة ديور الكلاسيكية J’adore، مع لمسة أقوى من الياسمين، فعند استخدامك عطر Dior J'Adore Absolu Eau De Parfum سيخلق لديك أحاسيس غير عادية. مقدمة هذا العطر المغنوليا والفل، وقلبه الياسمين ومسك الروم الهندي، أما قاعدته فهي مؤلفة من براعم البرتقال.

أفضل عطور المسك الفاخرة لخريف 2019