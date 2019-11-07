كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تعاني بشرة الوجه بمختلف أنواعها، من الاحمرار والتقشر، لا سيما خلال الشتاء، نظراً الى الهواء الجاف والأجواء الباردة. بالتالي، لا بد من علاج تقشر الوجه واحمراره بأفضل الطرق الفعالة والآمنة على البشرة. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى علاج تقشر الوجه واحمراره بأفضل الوصفات الطبيعية.



وصفة زيت جوز الهند

وصفة زيت جوز الهند



قبل الخلود الى النوم، قومي يومياً بتدليك بشرة وجهك بزيت جوز الهند لبضع دقائق. اتركي زيت جوز الهند على وجهك طوال الليل. وفي صباح اليوم، اغسلي وجهك بغسول لطيف وشطفيه بالماء الدافئ. علماً أن زيت جوز الهند مكوّن مثالي لـ ترطيب البشرة وإزالة الاحمرار والتقشر.



وصفة الشوفان

جربي وصفة الشوفان



اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع كمية مناسبة من الماء، بحيث تحصلين على خليط متجانس. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق. بعدها، نظفي وجهك بغسول ذي تركيبة خفيفة وشطفيه بالماء الدافئ.



وصفة الخيار وحليب البودرة

وصفة الخيار وحليب البودرة



اخلطي نصف كوب من الخيار المبشور مع ملعقتين صغيرتين من حليب البودرة، واستمري في الخلط حتى تحصلي على عجينة رقيقة. طبقي العجينة على وجهك واتركيها لمدّة عشر دقائق. بعدها، اغسلي وجهك بالماء الفاتر ومن ثم الماء البارد.

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وصفة النشا وماء الورد

جربي وصفة النشا وماء الورد



اخلطي ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من ماء ورد، وأضيفي تدريجياً قليلاً من الحليب إلى أن يصبح الخليط كالكريم. من ثم، طبقي الخليط على وجهك واتركيه حتّى يجف، عندها اغسلي وجهك بالمياه الدافئة. بعدها، مرّري قطعة ثلج على وجهك .



وصفة زيت الزيتون والطماطم

جربي وصفة زيت الزيتون والطماطم



امزجي ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون مع أربع ملاعق صغيرة من عصير الطماطم وملعقة صغيرة من عصير ليمون. وبعد مزج المكونات جيداً، طبقي المزيج على وجهك مع الابتعاد عن منطقة العينين، واتركيه مدة نصف ساعة. من ثم شطفي وجهك جيداً بماء البابونج أو ماء البقدونس الأخضر.



وصفة زيت بذور الكتان

وصفة زيت بذور الكتان



واظبي يومياً ولمدة أسبوع، على دهن بشرة وجهك بزيت بذور الكتّان، إذ يساعدك في القضاء على الاحمرار والتقشر الذي يصيب بشرة وجهك ويظهرها بمظهر غير لائق.

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