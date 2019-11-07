أفضل الماسكات لمعالجة كافة مشاكل الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تعاني جميع النساء بين الحين والآخر، من مشكلات في الشعر، من بينها، تلف الشعر، جفاف الشعر، الشعر الباهت، تكسر وتقصف الشعر، قشرة الرأس، وغيرها الكثير... ويعد التغير في الفصول وأدوات تصفيف الشعر من أبرز مسببات المشاكل التي يعاني منها الشعر. لكن بعيداً عن العلاجات الباهظة الثمن، يمكنك التوجه الى مطبخك لتحضير أبرز ماسكات الشعر التي تعد علاجاً فاعلاً لمختلف مشاكل الشعر، بحيث تمنحك شعراً صحياً ولامعاً وطويلاً في سرعة قصوى.



ماسك العسل والبيض وخل التفاح للشعر الجاف



يعد هذا الماسك علاجاً مرطباً للشعر الجاف، إذ يمنحك شعراً لامعاً ومغذى، كما أنه يلائم جميع أنواع الشعر. اخلطي ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، وبيضة واحدة، وملعقة كبيرة من خل التفاح، علماً أنه يمكنك مضاعفة الكميات لتناسب طول شعرك. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على شعرك واتركيه لمدة 30 الى 40 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة التقليدية.



ماسك زيت جوز الهند والسكر لمعالجة قشرة الرأس

ماسك زيت جوز الهند والسكر لمعالجة قشرة الرأس



يمتلك هذا الماسك المضاد للبكتيريا والفطريات والميكروبات، قدرة كبيرة على التخلص من قشرة الرأس، حيث يشتمل على حمض الغليكوليك الذي يزيل خلايا الجلد الميتة، وعلى الأحماض الدهنية المضادة للالتهابات، ويعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس. امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند الخام، و4 ملاعق صغيرة من السكر، وخمس قطرات من زيت النعناع، وقطرتين من زيت شجرة الشاي. وحين تمتزج المكونات في ما بينها، طبقيها على شعرك المبلل واتركيها لمدة ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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ماسك العسل وزيت جوز الهند للشعر الباهت

ماسك العسل وزيت جوز الهند للشعر الباهت



يعيد هذا الماسك اللمعان والبريق الى الشعر الباهت، ويعمل على تعزيز صحة الشعر، وترطيبه بالشكل اللازم. اخلطي كميات متساوية من العسل الطبيعي وخل التفاح وزيت جوز الهند. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة التقليدية.



ماسك القرفة وزيت جوز الهند لتطويل الشعر

ماسك القرفة وزيت جوز الهند لتطويل الشعر



يعمل هذا الماسك المضاد للميكروبات، على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتسريع نمو الشعر، ومعالجة تكسر الشعر. اخلطي كميات متساوية من القرفة المطحونة وزيت جوز الهند، وطبقي الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه. اتركي الخليط على شعرك من 30 الى 45 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطرقة الاعتيادية. وللحصول على نتائج سريعة، طبقي هذا الماسك على شعرك مرة في الأسبوع.

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