سميرة سعيد تعود لمرحلة الشباب في إطلالات ذا فويس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:40 مساءً - سميرة سعيد من النجمات العربيات المخضرمات اللواتي استطعن أن يحافظن على تألقهنّ وشبابهنّ عبر السنوات، وذلك من خلال متابعة أحدث إصدارات الموضة العصرية في مختلف المجالات، إن كان على الصعيد الفني أو في ما يتعلق بالشكل الخارجي والاطلالات، ومؤخرًا عادت سميرة سعيد فعليًّا لمرحلة الشباب من خلال اطلالاتها في الموسم الجديد من برنامج ذا فويس The Voice، وإليكِ التفاصيل.



تنسيق كاجوال في الجينز اعتمدته سميرة سعيد

لوك كاجوال في الجينز والتيشرت نسقته سميرة سعيد



لتصوير إحدى حلقات برنامج ذا فويس في موسمه الجديد، شاهدنا سمير سعيد وقد نسقت عددًا من الاطلالات العصرية ذات الطابع الشبابي، ومنها هذا اللوك الذي اختارت فيه بنطلون جينز بقصة أرجل واسعة، ونسقت معه تيشرت بيضاء قطنية وجاكيت أسود ناعم، وأكملت اللوك بحذاء من دون كعب مزين بالأربطة، وبعض الاكسسوارات باللون الفضي.





اطلالة عصرية في بنطلون الجلد اعتمدتها سميرة سعيد

لوك عصري في البنطلون الجلد مع القميص الأبيض اعتمدته سميرة سعيد





لوك آخر شبابي نسقته سميرة سعيد، حيث اعتمدت بنطلون جلد أسود بخصر عالٍ وبناطيل الجلد، من أبرز صيحات الموضة لهذا الشتاء، وقد نسقت معه قميصًا أبيض اعتمدته بطريقة مكشوفة عند الكتف، واختارت مع اللوك جزمة سوداء مستوحاة من أحذية رعاة البقر.





سميرة سعيد في لوك باللونين الأسود والأبيض

سميرة سعيد في اطلالة بالأسود والأبيض من بالمان





مؤخرًا وفي حلقة جديدة من برنامج ذا فويس، شاهدنا سميرة سعيد وقد اعتمدت اطلالة باللونين الأسود والأبيض، كانت عبارة عن فستان قصير من بالمان Balmain له ما يشبه الكورسيه المصنوعة من الجينز الأسود من فوقه، ومزين بأزرار معدنية بارزة، وقد نسقت معه جزمة سوداء عالية واكسسوارات غريبة باللون الفضي، واعتمدت تسريحة الشعر المبلول العصرية.



اطلالات سميرة سعيد في برنامج ذا فويس The Voice في موسمه الجديد، أعادتها إلى مرحلة الشباب، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذا الأسلوب العصري الذي اعتمدته.

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