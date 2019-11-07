تنسيقات للخريف من وحي عُلا فرحات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:40 مساءً - سحرت الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات العديدَ من الاشخاص بجمالها العربي الآسر، فباتت بأسلوبها المتفرد عنوانًا للكلاسيكية المتجددة، وتُعتبر من أكثر مدوِّنات الموضة المشهورات في الوطن العربي حاليًّا، وتميزت بأسلوبها المختلف في الموضة وبإطلالاتها الجريئة والمعاصرة، وتختار عُلا من الموضة دائمًا القطع اللافتة للنظر، التي تقوم لاحقًا بتنسيقها بأسلوبها الخاص. استوحينا لكِ اليوم عزيزتي عشرة إطلالات تناسب الخريف بصيحات الموضة الحالية؛ لتستوحي منها أفكارًا تميِّز إطلالاتك المتجددة.

أزياء خريفية ناعمة على طريقة روان بن حسين

إطلالات تناسب الخريف آخر الموضة

إطلالات علا فرحات



ظهرت ببنطال من الجينز وبلوزة صوفية رمادية مع معطف جلد أسود، وظهرت ببنطال وجاكيت باللون الأزرق النيلي لمظهر رسمي كما اختارت عُلا في إطلالة أخرى بنطال واسع بأحد درجات البني الفاتحة وقميص أبيض بتصميم عصري، وأكملت جمالها بالمجوهرات الذهبية، وتألقت بتنورة سوداء مزينة بخطوط وبلوزة سوداء ومعطف أصفر بأزرار .

إطلالات علا فرحات





كما تجمَّلت ببلوفر بني وتنورة بنية بدرجة أفتح مع حذاء بني ببوت وحقيبة خصر سوداء، وارتدت فستانًا مميزًا من الجلد بتدرجات اللون البيج وبليزر بني، واختارت معطفًا بنيًّا مع بنطال أسود وبلوزة بنية بخطوط سوداء وحذاء ببوت أسود، وتأنقت ببلوزة صوفية زرقاء بخطوط وبنطال رمادي وحذاء ببوت أبيض، وتزينت بقميص جينز وتنورة عصرية زينية مع حذاء ببوت أسود.

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