موضة البدلات المخملية على طريقة سيلينا غوميز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:40 مساءً - في واحدة من أكثر الإطلالات أناقة، ظهرت المغنية الأمريكية سيلينا غوميز معتمدة بدلة من المخمل، تشع بلونها الأزرق المتوسط.

سيلينا غوميز ببدلة من المخمل

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تميزت البدلة ببعض التفاصيل الأنيقة، مثل حزام الخصر الذي يضم جوانب السترة، كذلك القصة المستقيمة للبنطلون مع شريط جانبي باللون الأسود، عززته باختيار حذاء مدبب pump باللون الأسود أيضاً.



حققت إطلالة سيلينا غوميز الاناقة والترف من خلال نسيج المخمل الناعم و الذي عادة بقوة لواجهة الموضة، كذلك اختيار بدلة بتصميم عملي أضاف لإطلالتها لمسة عصرية تجعل هذه القطعة خيار موفق في مساء خريفي هادىء.

أزياء سيلينا غوميز المخملية

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تذهب فيها سيلينا غوميز إلى الأزياء المخملية بينما اعتمدتها من أكثر من إطلالة من قبل ولم تخذلها.

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سيلينا غوميز تعتمد ستايل البيجامة من المخمل

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ظهرت في يونيو الماضي معتمدة صيحة البيجامة من المخمل الأسود، وهي بالطبع اطلالة جريئة يصعب محاكاتها، على عكس إطلالتها الأخيرة بالبدلة المخملية التي تلهم كثير من النساء لاختيار أزياء مناسبة للخريف.

سيلينا غوميز في جمبسوت من المخمل

كذلك، اعتمدت سيلينا غوميز من قبل في إحدى حفلاتها، جمبسوت أسود من المخمل ومزين بشرائط من الدانتيل الشفاف، صحيح أنها إطلالة أنيقة لكنها أيضاً مثيرة وتتطلب قوام متناسق، لا سيما وأن اختيار المخمل في قصة محبوكة يبرز عيوب القوام.

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أفكار لاعتماد المخمل هذا الخريف

عادت أزياء المخمل إحياءً لحقبة التسعينات. يمكن أن يكون هذا النسيج الفاخر أنيقًا وفخمًا ، لكن مناسب تمامًا للمظهر غير الرسمي ، خاصةً إذا كنت ترغبين في إضافة لمسة عصرية.



تأتي الأزياء المخملية هذا العام بتصاميم مختلفة، منها البدلة و السترات والجمبسوت، لكن لا تزال كثير من النساء يفضلن الفستان المفعم بالأنوثة عند الاتجاه نحو صيحة المخمل.



إذا كان خيارك من المخمل سيكون بدلة، ننصحكِ باعتماد ألوان رصينة مثل الأزرق أو الزيتوني، أما إذا كنتِ تميلين إلى استحضار إطلالات عارضات الأزياء على ممشى العروض، عليكِ باختيار بدلة من درجات التوتي.



البعض ربما لا يفضل بدلة كاملة من المخمل، هنا ستكون سترة أنيقة بلون خريفي خيار موفق، لاسيما وأنه يمكن تنسيقها بسهولة مع فستان يلف القوام أو حتى تصميم دائري مزين بورود الخريف المتساقطة.